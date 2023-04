Nocturne Gaming 22 Boulevard du Général Leclerc, 28 avril 2023, Arcachon.

Nocturne Gaming

Une fois par mois, de 18h à 22h, les “Nocturne Gaming“ accueillent tous les joueurs (à partir de 6 ans) qui souhaitent s’affronter lors de 3 tournois simultanés sur Mario Stricker, Super smash Bross, Fifa 23.

Les plus de 16 ans peuvent jouer sur Apex et Valorant et les compétiteurs des A’Games s’entraîner la veille de leur tournoi. Pour animer et encadrer la soirée, 3 personnes de l’équipe de l’espace Gaming sont présentes..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 22:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT – Médiathèque/Ludothèque

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nocturne Gaming

Once a month, from 6pm to 10pm, the « Nocturne Gaming? welcomes all gamers (from 6 years old) who wish to compete in 3 simultaneous tournaments on Mario Stricker, Super smash Bross, Fifa 23.

Players over 16 years old can play Apex and Valorant and the competitors of the A?Games can train the day before their tournament. To animate and supervise the evening, 3 people from the Gaming Space team are present.

Nocturne Gaming

Una vez al mes, de 18:00 a 22:00, el « Nocturne Gaming » acoge a todos los jugadores (a partir de 6 años) que deseen competir en 3 torneos simultáneos de Mario Stricker, Super smash Bross, Fifa 23.

Los mayores de 16 años pueden jugar en Apex y Valorant y los competidores de A?Games pueden entrenarse la víspera de su torneo. Para animar y supervisar la velada, 3 personas del equipo de Gaming Space están presentes.

Nocturne Gaming

Einmal im Monat, von 18:00 bis 22:00 Uhr, ist die « Nocturne Gaming » für alle Spieler (ab 6 Jahren) geöffnet, die sich in 3 simultanen Turnieren mit Mario Stricker, Super Smash Bross und Fifa 23 messen möchten.

Über 16-Jährige können Apex und Valorant spielen, und die Teilnehmer der A?Games können am Tag vor ihrem Turnier trainieren. Um den Abend zu beleben und zu betreuen, sind 3 Personen aus dem Team des Gaming-Bereichs anwesend.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Arcachon