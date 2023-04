Festival de musique de chambre : Les Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 21 Avenue Charles de Gaulle, 26 avril 2023, Arcachon.

L’opéra a toujours constitué une inspiration inépuisable pour les plus grands virtuoses. Ils y ont trouvé un support de choix pour mettre en valeur leurs qualités instrumentales sur les thèmes fredonnés par toute l’Europe du XIX siècle. Cette soirée, ainsi consacrée à la musique italienne d’opéra ou d’inspiration opératique, est menée de main de maître par des solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de leur complice Marie-Josèphe Jude.

21 Avenue Charles de Gaulle Théâtre Olympia

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Opera has always been an inexhaustible inspiration for the greatest virtuosos. They found there a support of choice to emphasize their instrumental qualities on the themes hummed by all Europe of the XIX century. This evening, dedicated to Italian opera music or music inspired by opera, is conducted by the soloists of the Radio France Philharmonic Orchestra and their accomplice Marie-Josèphe Jude

La ópera siempre ha sido una inspiración inagotable para los más grandes virtuosos. Les pareció un medio idóneo para mostrar sus habilidades instrumentales en los temas tarareados por toda la Europa del siglo XIX. Esta velada, dedicada a la música de ópera italiana o inspirada en la ópera, está dirigida magistralmente por los solistas de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia y su cómplice Marie-Josèphe Jude

Die Oper war schon immer eine unerschöpfliche Inspiration für die größten Virtuosen. Sie fanden hier ein hervorragendes Medium, um ihre instrumentalen Fähigkeiten zu den Themen, die im Europa des 19. Jahrhunderts gesummt wurden, zur Geltung zu bringen. Dieser Abend ist der italienischen Opernmusik gewidmet und wird von den Solisten des Orchestre Philharmonique de Radio France und ihrer Komplizin Marie-Josèphe Jude meisterhaft geleitet

