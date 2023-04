Salon nautique : Visite du navire EL GALEÓN Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde

Salon nautique : Visite du navire EL GALEÓN, 21 avril 2023, Arcachon . Arcachon ,Gironde , Salon nautique : Visite du navire EL GALEÓN 14 Quai Goslar Arcachon Gironde

2023-04-21 10:00:00 – 2023-04-23 18:00:00 Arcachon

Gironde . Après avoir accueilli le Belem en 2022, c’est au tour du célèbre El Galeón Andalucia d’être mis à l’honneur à Arcachon.

Ce navire est la réplique exacte d’un galion espagnol du XVIIe siècle. Ses dimensions méritent le détour :

• 51 mètres de long,

• 320 m² sur 6 ponts,

• le carré des officiers,

• le poste d’équipage

• 930 m² de voilure sur 7 voiles.

Il nous propose une autre histoire de la marine, celle du commerce où les navires espagnols acheminaient les richesses découvertes en Amérique vers l’Europe. Elles attiraient, entre autres, l’attention des corsaires et des pirates.

De nombreuses épaves de galions similaires sont toujours enfouies au fond de l’océan Atlantique.

La piraterie n’aura plus de secret pour vous ! Après avoir accueilli le Belem en 2022, c’est au tour du célèbre El Galeón Andalucia d’être mis à l’honneur à Arcachon.

Ce navire est la réplique exacte d’un galion espagnol du XVIIe siècle. Ses dimensions méritent le détour :

• 51 mètres de long,

• 320 m² sur 6 ponts,

• le carré des officiers,

• le poste d’équipage

• 930 m² de voilure sur 7 voiles.

Il nous propose une autre histoire de la marine, celle du commerce où les navires espagnols acheminaient les richesses découvertes en Amérique vers l’Europe. Elles attiraient, entre autres, l’attention des corsaires et des pirates.

De nombreuses épaves de galions similaires sont toujours enfouies au fond de l’océan Atlantique.

La piraterie n’aura plus de secret pour vous ! +33 5 57 52 97 97 droits réservés

Arcachon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse 14 Quai Goslar Arcachon Gironde Ville Arcachon Departement Gironde Tarif Lieu Ville Arcachon

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon /

Salon nautique : Visite du navire EL GALEÓN 2023-04-21 was last modified: by Salon nautique : Visite du navire EL GALEÓN Arcachon 21 avril 2023 14 Quai Goslar Arcachon Gironde Arcachon Gironde

Arcachon Gironde