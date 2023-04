Festival de musique de chambre : Nikolaï Lugansky 21 Avenue Charles de Gaulle, 23 avril 2023, Arcachon.

Le maître Nikolaï Lugansky, réputé pour sa maîtrise technique absolue et la profondeur de son jeu est un artiste flamboyant et novateur. Il marque le public à chacun de ses concerts qui font toujours salle comble. Nikolaï Lugansky compte Rachmaninov parmi les compositeurs majeurs de sa vaste carrière internationale. De fait, dans la liste de ses nombreuses distinctions, Nikolaï Lugansky remporte à 18 ans le second Prix du Concours Rachmaninov de Moscou. Trois ans plus tard, son premier disque sera dédié à… Rachmaninov ! Dès lors, les œuvres de son compatriote hantent les programmes qu’il donne en récital depuis plus de 25 ans… Et cette soirée d’ouverture du festival n’échappe pas à la règle, pour le plus grand bonheur des auditeurs !.

The master Nikolai Lugansky, renowned for his absolute technical mastery and the depth of his playing, is a flamboyant and innovative artist. He makes an impression on audiences at each of his concerts, which are always sold out. Nikolai Lugansky counts Rachmaninoff among the major composers of his extensive international career. In fact, among his many distinctions, Nikolai Lugansky won the second prize at the Moscow Rachmaninoff Competition at the age of 18. Three years later, his first CD was dedicated to… Rachmaninoff! Since then, the works of his compatriot have haunted his recital programs for more than 25 years… And this opening night of the festival is no exception to the rule, to the delight of the audience!

El maestro Nikolai Lugansky, reconocido por su absoluto dominio técnico y la profundidad de su interpretación, es un artista extravagante e innovador. Impresiona al público en cada uno de sus conciertos, para los que siempre se agotan las entradas. Nikolai Lugansky cuenta con Rachmaninoff entre los principales compositores de su extensa carrera internacional. De hecho, entre sus muchas distinciones, Nikolai Lugansky ganó el segundo premio del Concurso Rachmaninov de Moscú a los 18 años. Tres años después, su primer CD estaba dedicado a Rachmaninoff Desde entonces, las obras de su compatriota han rondado los programas que ha ofrecido en recital durante más de 25 años? Y esta noche de apertura del festival no es una excepción a la regla, ¡para deleite del público!

Der Meister Nikolai Lugansky, der für seine absolute technische Meisterschaft und die Tiefe seines Spiels bekannt ist, ist ein flammender und innovativer Künstler. Er hinterlässt bei jedem seiner Konzerte, die stets ausverkauft sind, einen bleibenden Eindruck beim Publikum. Nikolai Lugansky zählt Rachmaninow zu den wichtigsten Komponisten seiner umfangreichen internationalen Karriere. Im Alter von 18 Jahren gewann Nikolaï Lugansky den zweiten Preis beim Rachmaninow-Wettbewerb in Moskau und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Drei Jahre später war seine erste CD Rachmaninow gewidmet! Seitdem verfolgen die Werke seines Landsmannes die Programme, die er seit mehr als 25 Jahren in seinen Recitals gibt… Und dieser Eröffnungsabend des Festivals ist keine Ausnahme, zur großen Freude der Zuhörer!

