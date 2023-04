Voile Cercle de la Voile d’Arcachon Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde

Voile Cercle de la Voile d’Arcachon, 23 avril 2023, Arcachon. VOILE COUPE DU SALON NAUTIQUE

Régate.

Au Centre Nautique Pierre Mallet, Port de Plaisance, Quai Goslar.

Payant. Sur inscription.

Cercle de la Voile d’Arcachon.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Cercle de la Voile d’Arcachon Quai de Goslar

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



SAILING CUP OF THE BOAT SHOW

Regatta.

At the Pierre Mallet Nautical Center, Marina, Quai Goslar.

Paying. On registration.

Arcachon Sailing Circle COPA ESPECTÁCULO NÁUTICO

Regata.

En el Centre Nautique Pierre Mallet, Port de Plaisance, Quai Goslar.

Pago. En el momento de la inscripción.

Cercle de la Voile d’Arcachon SEGELN CUP DER NAUTISCHEN MESSE

Regatta.

Im Centre Nautique Pierre Mallet, Port de Plaisance, Quai Goslar.

Kostenpflichtig. Nach vorheriger Anmeldung.

Cercle de la Voile d’Arcachon (Segelkreis von Arcachon) Mise à jour le 2023-03-30 par OT Arcachon

Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Cercle de la Voile d'Arcachon Adresse Cercle de la Voile d'Arcachon Quai de Goslar Ville Arcachon Departement Gironde Lieu Ville Cercle de la Voile d'Arcachon Arcachon

Cercle de la Voile d'Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Voile Cercle de la Voile d’Arcachon 2023-04-23 was last modified: by Voile Cercle de la Voile d’Arcachon Cercle de la Voile d'Arcachon 23 avril 2023 Cercle de la Voile d'Arcachon Arcachon

Arcachon Gironde