REVUE CABARET «J’AIME LES FILLES» 163 Boulevard de la Plage, 15 avril 2023, Arcachon.

Revue cabaret avec Les Darling’

Des nouveautés, de la joie, de la bonne humeur, des couleurs et bien sûr des paillettes !

Au Casino d’Arcachon..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

163 Boulevard de la Plage

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cabaret review with Les Darling?

New shows, joy, good humor, colors and of course glitter!

At the Arcachon Casino.

Reseña de cabaret con Les Darling?

Nuevos espectáculos, alegría, buen humor, colores y, por supuesto, ¡brillo!

En el Casino de Arcachon.

Kabarett-Revue mit Les Darling?

Neuheiten, Freude, gute Laune, Farben und natürlich Glitzer!

Im Casino von Arcachon.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Arcachon