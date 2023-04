Animations dans les M’, 3 avril 2023, Arcachon.

À l’image du MA•AT, les 5 Maisons de quartier évoluent et deviennent les M’

Des travaux de modernisation ont été engagés par la Ville afin de rendre les lieux plus chaleureux et fonctionnels tout en renforçant l’offre de services et d’animations proposée à la population : accompagnement à l’usage du numérique et aux démarches administratives, service postal, espace salon et lecture, salle d’activités, expositions culturelles…

Tout y est pensé pour en faire de vrais lieux de vie de proximité et s’y sentir comme à la maison. Conférences autour d’un café, les petits contes, les M’ en balade, les ateliers numériques… autant de nouvelles animations programmées à l’intérieur des M’ afin de créer une vraie vie de quartier et de vous permettre de partager des moments ensemble.

(accès rapide par les rdv permanents dans le sommaire du guide des animations).

2023-04-03 à ; fin : 2023-04-03 13:00:00. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Just like the MA?AT, the 5 Neighborhood Houses are evolving and becoming the M?

The City has undertaken modernization work to make these places warmer and more functional, while strengthening the range of services and activities offered to the population: support for digital use and administrative procedures, postal service, lounge and reading area, activity room, cultural exhibitions…

Everything has been designed to make them real places to live close by and to feel at home. Conferences over coffee, short stories, M? walks, digital workshops… so many new activities programmed inside the M? in order to create a real neighborhood life and to allow you to share moments together.

(quick access through the permanent meetings in the animation guide)

Al igual que el MA?AT, los 5 centros de barrio están cambiando y convirtiéndose en el M?

El Ayuntamiento ha emprendido obras de modernización para que los locales sean más cálidos y funcionales, al tiempo que se refuerza la oferta de servicios y actividades para la población: apoyo en el uso de la tecnología digital y los trámites administrativos, servicio postal, sala de estar y lectura, sala de actividades, exposiciones culturales, etc.

Todo está pensado para que sean verdaderos lugares para vivir de cerca y sentirse como en casa. Conferencias con café, cuentos, paseos por el M?, talleres digitales… tantas nuevas actividades programadas dentro del M? para crear una verdadera vida de barrio y permitir compartir momentos juntos.

(acceso rápido a través de las reuniones permanentes en la guía de eventos)

Nach dem Vorbild des MA?AT entwickeln sich die 5 Maisons de quartier (Stadtteilhäuser) weiter und werden zu M?

Die Stadt hat Modernisierungsarbeiten durchgeführt, um die Räumlichkeiten gemütlicher und funktioneller zu gestalten und gleichzeitig das Angebot an Dienstleistungen und Veranstaltungen für die Bevölkerung zu erweitern: Unterstützung bei der Nutzung des Internets und bei Behördengängen, Postdienst, Lounge- und Lesebereich, Aktivitätsraum, kulturelle Ausstellungen….

Alles ist so konzipiert, dass sie zu echten Orten des Lebens in der Nähe werden und man sich dort wie zu Hause fühlt. Vorträge bei einer Tasse Kaffee, kleine Märchen, M? en balade, digitale Workshops… All diese neuen Veranstaltungen werden in den M? angeboten, um ein echtes Leben im Viertel zu schaffen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Zeit zu verbringen.

(Schneller Zugang über die ständigen Termine im Inhaltsverzeichnis des Veranstaltungsführers)

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Arcachon