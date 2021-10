Arcachon fête Noël ! Arcachon, 11 décembre 2021, Arcachon.

Arcachon fête Noël ! 2021-12-11 – 2022-01-02

Arcachon Gironde

Du 12 décembre au 3 janvier, rendez-vous Place des Marquises pour découvrir la maison du Père Noël entourée de tous ses décors féériques. Venez la visiter en famille. Les lutins seront là pour vous accueillir !

Illuminations, petite roue, animations musicales dans les rues et tombola des commerçants sauront raviver l’atmosphère chaleureuse de Noël.

Quand voir le Père Noël ?

Le Père-Noël sera présent pour une rencontre magique tous les jours du 12 au 24 décembre de 14h30 à 19h30. Dans le respect des gestes barrières.

Les enfants pourront également lui remettre leurs listes de cadeaux ou la déposer dans sa boîte aux lettres, et se faire prendre en photo.

La maison du Père Noël est ouverte tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, du 11 décembre au 2 janvier. Les 25/12 et 101/01 de 15h à 19h30.

+33 5 57 52 97 97

