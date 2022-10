Arcachon en Forme – Novembre Décembre 2022 Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Arcachon en Forme – Novembre Décembre 2022 Arcachon, 2 novembre 2022, Arcachon. Arcachon en Forme – Novembre Décembre 2022

Arcachon Gironde OT Arcachon

2022-11-02 – 2022-11-02 Arcachon

Gironde Arcachon Arcachon en Forme ce sont des cours de sports gratuits les mercredis, samedis et dimanches matin. MERCREDI:

9h30 Marche nordique. Départ devant la salle du Tir au Vol. SAMEDI:

9h30 Yoga au « Mille Potes » 14 allée Bouillaud

9h30 Taï-chi – Place des Palmiers DIMANCHE Salle du Tir au Vol

9h30 à 11h Yoga / Taï-chi

10h Footing

11h Remise en forme Quelques petits conseils et informations :

– Les participants doivent vérifier auprès de leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités proposées.

– L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit.

– En cas de pluie, les séances en extérieur sont annulées.

– Durée des séances footing , remise en forme : 45min.

– Une séance de Pilates sera proposée tous les derniers dimanches du mois (à la place de la remise en forme) Arcachon en Forme ce sont des cours de sports gratuits les mercredis, samedis et dimanches matin. MERCREDI:

9h30 Marche nordique. Départ devant la salle du Tir au Vol. SAMEDI:

9h30 Yoga au « Mille Potes » 14 allée Bouillaud

9h30 Taï-chi – Place des Palmiers DIMANCHE Salle du Tir au Vol

9h30 à 11h Yoga / Taï-chi

10h Footing

11h Remise en forme Quelques petits conseils et informations :

– Les participants doivent vérifier auprès de leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités proposées.

– L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit.

– En cas de pluie, les séances en extérieur sont annulées.

– Durée des séances footing , remise en forme : 45min.

– Une séance de Pilates sera proposée tous les derniers dimanches du mois (à la place de la remise en forme) +33 5 57 52 97 97 Droits réservés

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT Arcachon

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Arcachon Gironde OT Arcachon Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Arcachon en Forme – Novembre Décembre 2022 Arcachon 2022-11-02 was last modified: by Arcachon en Forme – Novembre Décembre 2022 Arcachon Arcachon 2 novembre 2022 Arcachon Arcachon Gironde OT Arcachon Gironde

Arcachon Gironde