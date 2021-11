Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Arcachon en Forme – Novembre 2021 à Avril 2022 Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Arcachon en Forme – Novembre 2021 à Avril 2022

2021-11-03 – 2021-11-03

Arcachon Gironde Arcachon Arcachon en Forme ce sont des cours de sports gratuits les mercredis, samedis et dimanches matin. MERCREDI:

09h30 Marche nordique. Départ devant la salle du Tir au Vol. SAMEDI et DIMANCHE :

09h30 Yoga au “Mille Potes” 14 allée Bouillaud sur inscription. 12 personnes maximum.

09h30 Taï-chi sur la Place des Palmiers. DIMANCHE :

09h30 Yoga au Tir au Vol

09h30 Taï-chi au Tir au Vol

10h00 : Footing Parking du Tir au Vol

11h00 : Remise en forme au Tir au Vol Quelques petits conseils et informations :

– Les participants doivent vérifier auprès de leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités proposées. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit

– En cas de pluie, les séances sont annulées

– Durée des séances « footing », « remise en forme » 45min

– Apporter votre matériel

dernière mise à jour : 2021-11-10

