Arcachon Gironde Les mercredis de Mai :

9h30 – 10h30 : marche nordique (devant le Tir Au Vol) Mai et Juin:

Les samedis :

9h30 : yoga (milles potes)

9h30 : Taï-chi (Plage Pereire) Les Dimanches :

9h30 – 11h : yoga (Milles Potes)

9h30 – 11h : Taï-chi (Plage Pereire)

10h : footing (Plage Pereire)

11h : remise en forme (Plage Pereire) Quelques petits conseils et informations :

– Les participants doivent vérifier auprès de leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités proposées.

– L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit.

– En cas de pluie, les séances en extérieur sont annulées.

– Durée des séances « footing », « remise en forme », «marche aquatique » : 45min.

