Arcachon en Anciennes Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Arcachon en Anciennes Arcachon, 24 avril 2022, Arcachon. Arcachon en Anciennes Parc Mauresque Allée Turenne Arcachon

2022-04-24 – 2022-04-24 Parc Mauresque Allée Turenne

Arcachon Gironde EUR Dans le cadre de la « Fête Nationale des Véhicules d’Epoque », l’association Belles Calandres et Patrimoine renouvèle l’évènement « Arcachon en Anciennes », initié en 2019, le 24 avril 2022 au Parc Mauresque.

Parade de véhicule à 11h.

Exposition des véhicule de 12h30 à 17h. Dans le cadre de la « Fête Nationale des Véhicules d’Epoque », l’association Belles Calandres et Patrimoine renouvèle l’évènement « Arcachon en Anciennes », initié en 2019, le 24 avril 2022 au Parc Mauresque.

Parade de véhicule à 11h.

Exposition des véhicule de 12h30 à 17h. Dans le cadre de la « Fête Nationale des Véhicules d’Epoque », l’association Belles Calandres et Patrimoine renouvèle l’évènement « Arcachon en Anciennes », initié en 2019, le 24 avril 2022 au Parc Mauresque.

Parade de véhicule à 11h.

Exposition des véhicule de 12h30 à 17h. Belles Calandres et Patrimoine

Parc Mauresque Allée Turenne Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Parc Mauresque Allée Turenne Ville Arcachon lieuville Parc Mauresque Allée Turenne Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Arcachon en Anciennes Arcachon 2022-04-24 was last modified: by Arcachon en Anciennes Arcachon Arcachon 24 avril 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde