Arcachon coté plage

Gironde

Arcachon coté plage Sur la plage, 25 février 2023, Arcachon

2023-02-25 – 2023-02-25

Sur la plage 6 Boulevard Veyrier-Montagnères

Arcachon

Gironde Du 15 octobre au 30 avril, la plage du centre-ville accueille les activités des associations arcachonnaises.

Venez les découvrir et vous initier gratuitement ! RENDEZ-VOUS SAMEDI 25 FEVRIER DE 10H A 12H

Sur la plage face au PALAIS DES CONGRES Pour cette 1ère édition, les clubs suivants s’entraîneront et vous proposeront des démonstrations et des initiations : • FOOTBALL CLUB DU BASSIN D’ARCACHON

Initiations au public : « Beach Soccer », jeux sportifs, atelier motricité et coordination.

Entraînement Baby 4 ans / 8 à 9 ans • RUGBY CLUB BASSIN D’ARCACHON

Initiations au public

Entraînement -10 ans / -8 ans / -6 ans • RUGBY TOTS

Initiations au public, 2 à 4 ans • SAUVETAGE CÔTIER

Sur la plage 6 Boulevard Veyrier-Montagnères Arcachon

dernière mise à jour : 2023-02-21

