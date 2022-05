Les Escapades Musicales Bassin d’Arcachon, 18 juin 2020 20:00, Arcachon.

18 juin – 18 juillet 2020 Sur place 15 concerts, dont 2 gratuits dans 13 communes. 05 56 22 40 70, reservation@lesescapadesmusicales.com, https://www.lesescapadesmusicales.com

Rendez-vous du 18 juin au 18 juillet 2020 pour une exploration musicale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre.

Depuis 2010, le festival Les Escapades Musicales invite les plus grands artistes internationaux et un public nombreux à un voyage en musique le long de la Leyre et tout autour du Bassin d’Arcachon pendant 5 semaines d’été !

En juin et juillet, tous les plus beaux sites naturels et patrimoniaux du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre deviennent le temps d’un concert, les scènes éphémères et magiques d’un des plus grands festivals de musique classique de Nouvelle Aquitaine.

Tous les concerts sont commentés par les artistes, et la programmation – placée sous la direction artistique de Pejman Memarzadeh – est à la portée de tous les publics : les plus avertis se réjouiront de retrouver les plus grands artistes internationaux tandis que les mélomanes curieux, les plus jeunes et toute la famille découvriront les merveilles de la musique classique et occasionnellement d’autres genres musicaux inspirés par le classique !

Bassin d’Arcachon Arcachon 33120 Arcachon Gironde

