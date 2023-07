Concert à Arcachon : Les 4 Saisons de Vivaldi, Requiem de Mozart, Ave Maria de Caccini, Méditation de Thaïs, Bach Basilique Notre Dame Arcachon, 1 août 2023 20:30, Arcachon.

Concert magique à Basilique Notre Dame d’Arcachon : voyagez dans un univers musical de rêve et de poésie avec Vivaldi, Mozart, Bach, Massenet et Caccini Mardi 1 août, 20h30 1

La musique fait du bien à votre âme. Telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Les solistes de l’Ensemble Musicâme France vous invitent à vivre une expérience musicale inoubliable au sein de la majestueuse Basilique Notre-Dame d’Arcachon. Ce monument classé éblouit les visiteurs par sa splendeur intemporelle… Il s’agit d’un trésor architectural qui éveille les sens et invite à la contemplation, témoignant de la grandeur spirituelle et artistique de la région d’Arcachon. Nous vous invitons à un voyage musical enchanteur autour des plus belles œuvres de musique classique ! Un concert à la Basilique Notre-Dame d’Arcachon est un must-see lorsque vous êtes dans la région !

Programme

W.A.Mozart : Requiem (Lacrymosa & Dies Irae)

J.S.Bach : Suite en Si min.

A.Vivaldi : Concerto pour 2 violons en La min

A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en Ut Maj. RV443

J.Massenet : Méditation de Thaïs

C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Ré Min.

Caccini/Vavilov : Ave Maria

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : Concerto en Mi Majeur « l’été »

Basilique Notre Dame 33120 Arcachon Arcachon 33120 Gironde