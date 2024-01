Jumping des Sables Centre équestre d’Arcachon Arcachon, jeudi 6 juin 2024.

Jumping des Sables Centre équestre d’Arcachon Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 09:00:00

fin : 2024-06-09 17:00:00

Différentes épreuves de sauts d’obstacles auront lieu au Centre Équestre d’Arcachon pendant 4 jours. Restauration sur place et village exposant.

Derby sur la plage Pereire l’épreuve mythique et spectaculaire.

Ouvert au public. Gratuit.

Plus d’informations à venir.

Centre équestre d’Arcachon Avenue Pierre Frondaie

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationequestrearcachon@gmail.com



L’événement Jumping des Sables Arcachon a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Arcachon