Fête d’Arcachon Arcachon, samedi 23 mars 2024.

Fête d’Arcachon Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 11:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Toute la ville est en fête pour rassembler les habitants et les visiteurs dans un moment de partage et convivialité. Concerts, spectacles et déambulations.

Dans les rues de la ville de 11h à 18h, place des Marquises à partir de 18h.

Ouvert à tous

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@arcachon.com



L’événement Fête d’Arcachon Arcachon a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Arcachon