Arcachon pour nous : Découverte de l’Usine Smurfit Kappa Arcachon, mardi 19 mars 2024.

Arcachon pour nous : Découverte de l’Usine Smurfit Kappa Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 10:00:00

fin : 2024-03-19 12:00:00

COMMENT FABRIQUE-T-ON LE PAPIER ?

L’usine Smurfit Kappa est l’une de plus importantes unités papetières européennes de production de papier kraft, pour la fabrication d’emballage en carton ondulé. La transformation du bois en papier n’aura plus de secret pour vous.

Parce que c’est nous : café d’accueil et visite.

Lieu : Usine Smurfit, Biganos.

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



