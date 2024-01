Visite de la Ville d’Hiver partie « grand Ouest » Arcachon, samedi 9 mars 2024.

Visite de la Ville d’Hiver partie « grand Ouest » Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 16:30:00

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Itinéraire de découverte historique et patrimoniale belles villas et multiples personnalités.

Rendez-vous au chevet de la basilique Notre-Dame.

Gratuit, sur réservation.

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine histradi@gmail.com



