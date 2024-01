Exposition de peinture Marcelin Yao Théâtre Olympia Arcachon, vendredi 1 mars 2024.

Exposition de peinture Marcelin Yao Théâtre Olympia Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Exposition de peinture Marcelin Yao

Marcelin Yao est artiste et professeur d’arts appliqués. Les œuvres présentées s’ancrent dans ses racines mixtes elles rappellent à la fois son héritage africain et sa culture française.

Aussi, Marcelin nous dévoile les facettes de l’artiste hybride qu’il est devenu à travers ses œuvres remplies de mixité et parfois de mystère. Sa peinture interroge ici la place des valeurs traditionnelles dans une société en transformation

Du 1er au 31 mars 2024 au Théâtre L’ Olympia d’Arcachon, tous les jours de 10h à 13 h et de 14h à 18h et les soirs de spectacle.

Exposition de peinture Marcelin Yao

Marcelin Yao est artiste et professeur d’arts appliqués. Les œuvres présentées s’ancrent dans ses racines mixtes elles rappellent à la fois son héritage africain et sa culture française.

Aussi, Marcelin nous dévoile les facettes de l’artiste hybride qu’il est devenu à travers ses œuvres remplies de mixité et parfois de mystère. Sa peinture interroge ici la place des valeurs traditionnelles dans une société en transformation

Du 1er au 31 mars 2024 au Théâtre L’ Olympia d’Arcachon, tous les jours de 10h à 13 h et de 14h à 18h et les soirs de spectacle.

.

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Exposition de peinture Marcelin Yao Arcachon a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Arcachon