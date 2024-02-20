Yoga Kids – M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand Arcachon
Yoga Kids – M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand Arcachon, mardi 27 février 2024.
Yoga Kids – M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand Arcachon Gironde
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-02-27 11:00:00
fin : 2024-02-27 12:00:00
Yoga kids de 6 à 12 ans.
(Durant l’animation, les enfants restent sous la responsabilité des parents).
Yoga kids de 6 à 12 ans.
(Durant l’animation, les enfants restent sous la responsabilité des parents).
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M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand 1 Rue de la Pêcherie
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’événement Yoga Kids – M’ L’Aiguillon / Saint-Ferdinand Arcachon a été mis à jour le 2024-01-05 par OT Arcachon
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