Bébé lit Médiathèque Arcachon, samedi 16 mars 2024.

Bébé lit Médiathèque Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16

Le 7 février :

Lectures pour les toutes petites oreilles et les adultes : histoires pour les bébés, comptines et jeux de doigts à partager.

Le 16 mars :

La poésie, c’est bon aussi pour les bébés. Séance poétique pour les bébés

De 1 à 3 ans. Parents/ Grand-parents, et accompagnants.

A la Médiathèque.

Gratuit, sur réservation.

Médiathèque Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Bébé lit Arcachon a été mis à jour le 2024-01-05 par OT Arcachon