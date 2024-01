Visite du quartier de la Chapelle Arcachon, dimanche 28 janvier 2024.

Visite du quartier de la Chapelle Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:30:00

fin : 2024-01-28 16:30:00

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

La Croix des Marins, l’allée de la Chapelle et ses abords, La Chapelle des Marins et la Basilique Notre-Dame.

Rendez-vous sur la jetée de la Chapelle.

Gratuit, sur réservation.

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

La Croix des Marins, l’allée de la Chapelle et ses abords, La Chapelle des Marins et la Basilique Notre-Dame.

Rendez-vous sur la jetée de la Chapelle.

Gratuit, sur réservation.

.

Boulevard de la Plage

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine histradi@gmail.com



L’événement Visite du quartier de la Chapelle Arcachon a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Arcachon