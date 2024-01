Braderie Croix Rouge Française Arcachon, samedi 27 janvier 2024.

Braderie Croix Rouge Française Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 14:00:00

Vêtements adulte et enfants, puéricultures et jouets, livres, bric-à-brac.

A l’Unité locale d’Arcachon et du Littoral de la Croix Rouge française.

Entrée libre et tout public.

Vêtements adulte et enfants, puéricultures et jouets, livres, bric-à-brac.

A l’Unité locale d’Arcachon et du Littoral de la Croix Rouge française.

Entrée libre et tout public.

.

38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine ul.arcachon@croix-rouge.fr



L’événement Braderie Croix Rouge Française Arcachon a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Arcachon