Théâtre d’Orléans, le samedi 5 mars à 20:30

**Nino Laisné, plasticien aux multiples talents et Daniel Zapico, nouvelle étoile du théorbe, ont imaginé un opéra miniature, immersif et novateur.** Par mirages successifs, l’instrument se mue en harpe, en mandoline, jusqu’à se démultiplier avec la complicité des techniques électro-acoustiques modernes. Un théorbe qui se rêve architecture, alcôve aux multiples résonances, qui s’érige progressivement autour de son interprète pour mieux l’étreindre. Là, des cordes tendues bourdonnent par sympathie, quand ailleurs des rosaces, traversées par la lumière, révèlent d’autres mondes. D’un simple instrument se déploie tout un castelet sonore dont la dentelle de bois réinvente le théâtre d’ombres. Dans un concentré de fantaisie visuelle, le théorbe se laisse parcourir par toute l’histoire des instruments à cordes pincées. Son timbre s’altère, se démultiplie jusqu’à quitter sa propre écorce pour résonner dans l’architecture qui l’entoure. Un voyage onirique. − **Mise en scène, scénographie, direction musicale Nino Laisné** Théorbe Daniel Zapico Ingénieur informatique musicale Arthur Frick Collaboration informatique musicale, Ircam Dionysios Papanikolaou Ingénieure du son studio Mireille Faure Régie générale Jimmy Boury Création lumière Jimmy Boury, Charlotte Gautier Van Tour Construction, régie plateau Jean-Michel Sittler Construction scénographique Scène nationale de Besançon, Emmanuel Cèbe (directeur technique) Michel Petit, Gilles Girardet (constructeurs) Création rosace Matéo Crémades Ébéniste Augustin Lacker Sculpteur Sean Dunbar Modélisation infographique Pierre N’Guerpande Sérigraphe Quentin Coussirat Peintres Sylvie Mitault, Agnès Robin Costumes Aude Bretagne − **Samedi 5 mars** 20h30 − Salle Barrault Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec [“la Carte”](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248), détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h10

