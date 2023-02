ARCA OSTINATA CENTRE DES ARTS, 6 avril 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

ARCA OSTINATA CENTRE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:30 (2023-04-06 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce concert. Les métamorphoses d’un instrument baroque en dialogue avec une scénographie musicale. Arca Ostinata est un opéra miniature pour un musicien, un vaisseau immersif à bord duquel le public embarque pour une rêverie hors-du-temps, là où les chronologies se distordent, les géographies se réinventent et engendrent de nouvelles constellations. Le théorbe majestueux vibre comme jamais dans un écrin de « dentelle de bois », embrassant plusieurs siècles de musique, se laissant même visiter par les sonorités de la harpe, de la mandoline ou de la basse. Dans ce théâtre d’ombres musical réinventé, la grâce du duo virtuose Laisné-Zapico s’épanouit entre tradition et post-modernité. Théorbe augmenté au cœur d’un cabinet magique La Terrasse Durée 1H05 Distribution Nino Laisné : mise en scène, scénographie et direction musicale Daniel Zapico : théorbe Arthur Frick : programmation informatique musicale et ingénieur du son Jimmy Boury : création lumière, régie générale et manipulation Gaby Sittler : construction, régie plateau et manipulation Charlotte Gautier van Tour : création effets lumières castelet Dionysios Papanikolaou : collaboration informatique musicale, Ircam Mireille Faure : ingénieure du son studio Scène nationale de Besançon Emmanuel Cèbe (dir. technique) Michel Petit, Gilles Girardet (constructeurs) : construction scénographie Matéo Crémades : création rosace Augustin Lacker : ébéniste Sean Dunbar : sculpteur Sylvie Mitault, Agnès Robin : peintres Pierre N’Guerpande : modélisation infographique Tous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération Val-d’Oise

