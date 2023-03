Chasse aux oeufs Arc-sous-Montenot Arc-sous-Montenot Catégories d’Évènement: Arc-sous-Montenot

Doubs Arc-sous-Montenot . EUR 0 0 Proposé par l’association L’Art de Vie.

Pour les enfants de 3 à 12 ans, sous la surveillance de ses parents.

Apporte ta boîte vide de 6 oeufs.

Apéritif offert.

Sur inscription avant le 30 mars. lartvie.asso@ecomail.fr Arc-sous-Montenot

