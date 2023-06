Visite guidées du Laboratoire ARC-Nucléart Arc-nucléart Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Visite guidées du Laboratoire ARC-Nucléart Samedi 16 septembre, 09h30, 13h00, 15h00 Arc-nucléart Réservation obligatoire. Pièce d’identité indispensable. Âge minimum requis 18 ans.

ARC-Nucléart est un atelier de conservation-restauration d’objets archéologiques et historiques en matériaux organiques (bois, vanneries, cordages, cuirs, …).

À ARC-Nucléart, la science, l’histoire et l’art se mêlent. Des objets vieux de plusieurs centaines d’années côtoient des technologies du XXIe siècle.

Une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs et techniciens en chimie, biologie, entomologie, physico-chimie et physique nucléaire, mais aussi de conservateurs du patrimoine, conservateurs-restaurateurs, régisseurs de collections, photographes, mécaniciens, travaillent ensemble au service de notre patrimoine. Vous pourrez venir nous rencontrer à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le Samedi 16 septembre 2023. 3 créneaux de visite d’1h30 sont proposés à 9h30, 13h et 15h.

Arc-nucléart CEA Grenoble 17, rue des Martyrs, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 78 35 52 http://www.arc-nucleart.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/rCp »}] Laboratoire de recherche et atelier de conservation et de restauration du patrimoine culturel. Rendez-vous à l’accueil principal du CEA (17 rue des Martyrs, Grenoble) 20 mn avant la visite. Tram B – MARIE LOUISE PARIS CEA

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

(c) P. Avavian