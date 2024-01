édition arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Bordeaux, jeudi 8 février 2024.

édition Proto-Habitat – le catalogue Jeudi 8 février, 18h30 arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Auditorium, entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

à l’occasion de la parution de Proto-Habitat

rencontre avec Flavien Menu et Frédérique Barchelard architectes

modérée par Christophe Catsaros

Deux ans après proto-habitat, fabriquer autrement, du prototype à l’habiter, l’exposition de Flavien Menu et Frédérique Bachelard d’un module d’habitation en bois exposé dans le Jardin public, voici le livre consacré à ce projet articulé.

Publié par les éditions Spector Books en collaboration avec arc en rêve, le catalogue préfacé par Fabrizio Gallanti est une enquête approfondie sur le sens de la construction d’une habitation en bois.

L’ouvrage comprend des contributions et des entretiens avec de nombreux spécialistes de l’analyse et de l’expérimentation de la construction en bois. Avec des contributions de Monique Eleb, Virgil Abloh, Irina Davidovici, Marc Koehler, Dominique Gauzin-Müller et Dieter Dietz. Une manière de prolonger la réflexion engagée par l’exposition en 2021.

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

édition proto habitat