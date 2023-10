La vie en kit, un film documentaire d’Élodie Degavre arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Jeudi 12 octobre, 18h30
arc en rêve centre d'architecture Bordeaux
auditorium, dans la limite des places disponibles
La vie en kit, 2022, 70′

un film documentaire d’Élodie Degavre

dans le cadre de l’exposition Atmosphérique, filmer l’architecture

en partenariat avec l’édition 2023 du FIFAAC 50 ans après la réalisation de leurs utopies, trois vieux architectes emmènent la réalisatrice découvrir des logements hors du commun. Un joyeux voyage dans le temps dont ressort une question cruciale : et nous, comment habiterons-nous demain ? arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

