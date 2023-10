Gordon Matta-Clark : un livre d’archives arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux.

Gordon Matta-Clark : un livre d’archives Mercredi 11 octobre, 18h30 arc en rêve centre d’architecture Bordeaux auditorium, entrée libre dans la limite des place disponibles

Brouillant les frontières entre l’artiste et l’architecte, Matta-Clark a remis en question le concept d’espace. Dans ce livre, les auteur.es sélectionnent et ordonnent avec soin des lettres, des entretiens, des déclarations et les cartes d’art de la collection Gordon Matta-Clark au Centre Canadien d’Architecture offrant une nouvelle compréhension des processus de pensée de l’artiste/architecte.

Cette présentation s’inscrit dans le cadre des activités hors les murs du Centre culturel suisse, en partenariat avec le FAB – Festival international des Arts de Bordeaux métropole du 30 septembre au 15 octobre.

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:30:00+02:00

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:30:00+02:00

architecture art