Journées nationales de l’architecture arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les journées nationales de l’architecture à arc en rêve Visites commentées de la nouvelle exposition « Salle de classe, architecture de l’adolescence » Samedi 15 octobre, 14:30

Avec Joaquim Moreno, commissaire de l’exposition

Visite gratuite Dimanche 16 octobre, 11:30 / 14:30 / 16:30

Visites flash

