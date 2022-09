Co-habiter dans la métropole jardin arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, 29 septembre 2022, Bordeaux.

Avant la fermeture de l’exposition Métropole Jardin, dernière rencontre autour de la ville productive avec André Kempe, Benoit Moritz et Anthony Jammes. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur pi;ii;mi

rencontre dans le cadre de l’exposition Métropole Jardin

André Kempe, architecte, Atelier Kempe Thill, Rotterdam

Benoit Moritz, architecte et urbaniste, MSA, Bruxelles

et Anthony Jammes, architecte et urbaniste, GRAU, Paris

jeudi 29 septembre – 18:30

auditorium, entrée libre

L’urbanisme de la périphérie a toujours été dépendant de ce que la ville-centre rejette. Au cours du XXe siècle, de nombreux services et activités économiques et industrielles quittent les centres-villes pour s’installer en périphérie : usines, entrepôts, hôpitaux, centres administratifs, universités, bureaux…

Les incompatibilités spatiales entre l’industrie et l’habitat ainsi que le coût exponentiel du foncier ont pour conséquence de vider progressivement la ville centre de ces activités économiques. Mais avec la mutation des modes de production et le développement de l’urbanisation hors de la ville centre l’enjeu de la cohabitation est de nouveau sur la table, et Bruxelles est une des premières villes européennes à avoir posé cette question. Elle souhaite redonner une place à l’activité économique en ville et trouver des façons de mieux l’intégrer en périphérie.

