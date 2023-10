Conférence « L’équilibre entre les travaux d’architecture et la contribution sociale » arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Conférence « L’équilibre entre les travaux d’architecture et la contribution sociale » arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, 17 octobre 2023, Bordeaux. Conférence « L’équilibre entre les travaux d’architecture et la contribution sociale » Mardi 17 octobre, 19h00 arc en rêve centre d’architecture Entrée libre. À la croisée d’une architecture d’urgence, légère et pratique, et d’une expressivité tectonique caractéristique, Shigeru Ban s’est progressivement construit un profil d’architecte centré sur l’architecture du soin, qui ne renonce pas à la dimension créative de l’acte de construire.

Comment cette sensibilité s’inscrit-elle dans une pratique architecturale mondialisée ? Comment rester au plus près de la réponse à un besoin tout en conservant une approche créative de l’architecture ? arc en rêve centre d’architecture 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

arc en rêve centre d'architecture
7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux

