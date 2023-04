Écrans urbains : Les Insulaires + Les Hommes le Dimanche Arc en reve centre d’architecture Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les Hommes le dimanche de Robert Siodmak et Edgar George Ulmer À l’occasion de la Nuit européenne des musées, arc en rêve propose une double projection dans le cadre de son cycle Écrans urbains, pour explorer les liens entre architecture et cinéma.

Le documentaire Les Insulaires (2021) raconte le sort du quartier des Îles, à Bonneville. Ses habitants semblent y vivre depuis toujours. Pourtant, il faudra bientôt quitter les lieux. Les 257 familles de ce grand ensemble se préparent au déménagement. Les grues s’activent. Ici prochainement : une majorité de résidences privées. Alors comment mettre 10, 20, 45 ans de vie en carton ? Et pour aller où ?

Les Hommes le dimanche (1930) est un portrait du Berlin des années 1930 à travers les aventures croisées d’une série de personnages en quête de loisirs, un dimanche d’été. Le tableau urbain de la capitale allemande, oisive et insouciante, juste avant l’arrivée du nazisme, remet en question le fatalisme qui qualifie notre perception de cette période. Et si l’histoire avait pris une autre direction ? 18h00 projection Les Insulaires, suivie d’un débat avec les réalisateurs

18h00 projection Les Insulaires, suivie d'un débat avec les réalisateurs

20h00 projection Les Hommes le dimanche

Arc en reve centre d'architecture
Entrepôt 7, rue Ferrère, Bordeaux

