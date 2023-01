Les rencontres salle de classe // Domaine du possible : l’école à la ferme arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Les rencontres salle de classe // Domaine du possible : l'école à la ferme
Jeudi 9 février, 18h30
arc en rêve centre d'architecture

Entrée libre

conférence jeudi 9 fev à 18:30 arc en rêve centre d’architecture 7 rue Ferrère, Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.arcenreve.eu/rencontre/domaine-du-possible-lecole-a-la-ferme »}] conférence // jeudi 9 fev. 18:30 Domaine du possible : l’école à la ferme L’école Domaine du possible, inaugurée en septembre 2015 à Arles, constitue une tentative inédite d’établir un enseignement scolaire fondé sur le désir inhérent chez l’enfant d’apprendre et de découvrir. Une école ouverte sur l’environnement, où les enseignants prennent le temps d’expérimenter pour extraire des enfants le savoir qu’ils cherchent à leur inculquer. Projet né d’une conviction partagée entre Patrick Bouchain, Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, l’école Domaine du Possible est ouverte aux enfants de la maternelle à la 3e. Elle s’inspire de pédagogies fondées sur la coopération, la curiosité des enfants et une expérience active des apprentissages. Située dans une ferme de 136 hectares, elle favorise une relation forte avec la nature (écologie, équitation …) et les arts (littérature, musique, arts plastiques…). avec

Patrick Bouchain, architecte, urbaniste, maitre d’oeuvre et scénographe

Jean-Paul Capitani, co-fondateur des éditions Actes Sud

Jean Rakovitch, directeur de l’école du Domain du Possible plus d’information sur :

