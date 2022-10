Visites commentées de l’exposition « Salle de classe, architecture de l’adolescence » Arc en rêve – centre d’architecture, 15 octobre 2022, Bordeaux.

Visites commentées de l’exposition « Salle de classe, architecture de l’adolescence » 15 et 16 octobre Arc en rêve – centre d’architecture

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture

Arc en rêve – centre d’architecture 7 rue Ferrère,33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine tram B – arrêt CAPC / tram C – arrêt Jardin public

05 56 52 78 36 https://www.arcenreve.eu https://www.facebook.com/arcenreve

Visites commentées de la nouvelle exposition Salle de classe, architecture de l’adolescence

Samedi 15 octobre, 14:30

Avec Joaquim Moreno, commissaire de l’exposition

Visite gratuite

Dimanche 16 octobre, 11:30 / 14:30 / 16:30

Visites flash



@arc en rêve, centre d’architecture