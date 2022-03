Arc en ciel des plantes Échourgnac, 17 avril 2022, Échourgnac.

Arc en ciel des plantes Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

2022-04-17 – 2022-04-17 Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac

Arc en ciel des plantes

10h : Sortie nature et visite du jardin pédag – 12h : Tartes aux plantes sauvages cuites au four à bois.

14h : Conférence : Le jardin-forêt nourricier – 16h : Conférence : Un citoyen dans mon compost- Toute la journée : Troc de semences paysannes et de graines, ventes de plants – Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28

Arc en ciel des plantes

10h : Sortie nature et visite du jardin pédag – 12h : Tartes aux plantes sauvages cuites au four à bois.

14h : Conférence : Le jardin-forêt nourricier – 16h : Conférence : Un citoyen dans mon compost- Toute la journée : Troc de semences paysannes et de graines, ventes de plants – Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28

Arc en ciel des plantes

10h : Sortie nature et visite du jardin pédag – 12h : Tartes aux plantes sauvages cuites au four à bois.

14h : Conférence : Le jardin-forêt nourricier – 16h : Conférence : Un citoyen dans mon compost- Toute la journée : Troc de semences paysannes et de graines, ventes de plants – Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28

Freepik

Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

dernière mise à jour : 2022-03-02 par