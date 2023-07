Visite guidée du centre de tri et de valorisation des déchets Arc En Ciel 2034 Arc en Ciel 2034 Couëron, 17 septembre 2023, Couëron.

Visite guidée du centre de tri et de valorisation des déchets Arc En Ciel 2034 Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Arc en Ciel 2034 Inscription obligatoire

Profitez des journées du patrimoine pour venir visiter le centre de recyclage Arc En Ciel 2034. Grâce à un parcours pédagogique vous pourrez découvrir l’histoire des déchets, le fonctionnement de l’usine ou encore les éco-gestes qui sont abordés grâce à des ateliers interactifs, des outils numériques, ainsi qu’une visite guidée au cœur des process.

Arc en Ciel 2034 2 Route de la Navale, 44220 Couëron, France Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://admin.eventdrive.com/public/events/52114/website/home [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/52114/website/practicalinfo/150358/0/ »}] Arc En Ciel 2034, première filière globale de valorisation des déchets de Nantes Métropole et Saint-Nazaire agglomération, est un Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets basé à Couëron en Loire Atlantique. Elle est composée de 3 unités principales :

– l’unité de valorisation énergétique (transforme 98% des déchets ménagers reçues chaque année en électricité et en chaleur)

– l’atelier de tri des collectes sélectives (permet de valoriser 96% des déchets recyclables en valorisation matière et 4 % en énergie)

– l’atelier tout venant (transforme les déchets issus de déchetteries en combustibles solides de récupération qui alimentent des chaudières dédiées) Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Arc En Ciel 2034