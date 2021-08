Paris Arc de Triomphe Paris Arc de Triomphe, Wrapped par Christo et Jeanne-Claude Arc de Triomphe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Arc de Triomphe, Wrapped par Christo et Jeanne-Claude Arc de Triomphe, 18 septembre 2021, Paris. Arc de Triomphe, Wrapped par Christo et Jeanne-Claude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Arc de Triomphe

L’équipe Christo et Jeanne-Claude réalisera L’Arc de Triomphe empaqueté (Projet pour Paris, Place de l’Étoile-Charles de Gaulle), selon le vœu de Christo qui souhaitait la poursuite du projet après sa disparition, survenue le 31 mai 2020. Visible pendant 16 jours, du samedi 18 septembre au dimanche 3 octobre 2021, L’Arc de Triomphe empaqueté nécessitera 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et 3000 mètres de corde rouge de la même matière. L’œuvre est temporaire et transforme momentanément le monument et son environnement. L’accès au monument et à sa terrasse seront payants. L’œuvre de Christo et Jeanne-Claude réside dans l’empaquetage du monument qui sera visible par tous en tout temps.

Empaquetage visible depuis l’espace public.

Découvrez la nouvelle œuvre temporaire de Christo et Jeanne-Claude… Arc de Triomphe Place Charles-de-Gaulle 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T22:15:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T22:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Arc de Triomphe Adresse Place Charles-de-Gaulle 75008 Paris Ville Paris lieuville Arc de Triomphe Paris