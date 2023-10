Visite de sensibilisation à destination des enseignants Arc de triomphe Paris, 14 mai 2024, Paris.

Visite de sensibilisation à destination des enseignants Mardi 14 mai 2024, 14h00 Arc de triomphe Entrée libre, sur inscription

Préparez vos visites de l’Arc de triomphe ! Ce rendez-vous à destination des enseignants sera l’occasion de vous familiariser avec le monument, son accès et son histoire afin de revenir avec vos élèves. Les équipes du monument vous présenteront également les visites conférences et les ateliers réalisables au sein du monument et hors les murs. Cette rencontre sera aussi l’occasion de réfléchir ensemble à des projets spécifiques pour vos classes.

Arc de triomphe
Place Charles de Gaulle
Paris 75008
Quartier du Faubourg-du-Roule
Île-de-France
service.educatifarc@monuments-nationaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T14:00:00+02:00 – 2024-05-14T15:30:00+02:00

CMN / Arc de triomphe