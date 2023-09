Arc de triomphe : Monumental Arc de triomphe Paris Catégorie d’Évènement: Paris Arc de triomphe : Monumental Arc de triomphe Paris, 14 octobre 2023, Paris. Arc de triomphe : Monumental 14 et 15 octobre Arc de triomphe 13 € pour les adultes

8 € pour les enfants

8 € pour le public spécifique (handicap, demandeurs d’emploi, minima sociaux) Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, l’Arc de triomphe propose des ateliers pendant le week-end. Après une visite-découverte du monument, parents et enfants sont invités à fabriquer une maquette pop-up de l’Arc de triomphe et de Paris. Cette programmation célèbre également le bicentenaire de l’ordonnance signée par Louis XVIII le 9 octobre 1823 qui confirma l’achèvement de l’Arc de triomphe —après 9 ans d’arrêt des travaux. À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

À noter : 1 adulte par panier minimum. Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre (côté panneau des tarifs)

Arc de triomphe
Place Charles-de-Gaulle
75008 Paris

Construit selon la volonté de Napoléon Ier, puis des régimes politiques successifs, l'Arc de Triomphe évoque les batailles et les généraux de l'Empire. Il honore également, depuis 1920, la mémoire du Soldat inconnu.

M1, M2, M6 Charles de Gaulle-Étoile
RER A Charles de Gaulle-Étoile
Bus 22, 30, 31, 52, 73, 92

