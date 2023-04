Le Printemps du Dessin Arc de triomphe Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Printemps du Dessin Arc de triomphe, 24 mai 2023, Paris. Le Printemps du Dessin Mercredi 24 mai, 10h00 Arc de triomphe Performance et visite comprise dans le droit d’entrée du monument, atelier réservé au public du champ social. Décors floraux, ornements botaniques, symboles ruraux… les artistes sculpteurs de l’Arc de triomphe se sont amplement inspirés du monde végétal. Le dialogue avec une nature urbaine se poursuit également sur la terrasse, lorsque la vue est dégagée : les boulevards arborés, les Jardins des Tuileries ou encore le Bois de Boulogne.

Dans le cadre de l’édition 2023 du Printemps du dessin, Simon Pradinas animera plusieurs activités à l’Arc de triomphe le temps d’une journée. Une performance et un atelier de l’artiste seront couplés avec des visites thématiques. Découvrez ce monument emblématique sous l’enseigne du végétal et de la nature ! Arc de triomphe Place Charles de Gaulle Étoile Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

