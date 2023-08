Montez à l’Arc de triomphe ! Arc de triomphe Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montez à l'Arc de triomphe ! 16 et 17 septembre Arc de triomphe Gratuit. Sur inscription. Départ toutes les 20 minutes. Montez à l'arc de triomphe et découvrez la vue exceptionnelle de Montpellier ! Arc de triomphe Rue Foch, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie L'arc de triomphe, ou porte du Peyrou, a été édifié en 1692 sur la volonté de Louis XIV.

Il a été bâti sur le modèle des portes parisiennes, par Charles Augustin Daviler. L’ouvrage, en pierres de taille et en forme d’arc de triomphe, permettait la communication de la vieille ville de Montpellier à la promenade du Peyrou.

Restaurée en 2003 dans le cadre de la mission « Grand Cœur », la porte du Peyrou a retrouvé son état originel du XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

