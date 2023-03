Une enquête autour du Louvre – Le dernier vol de Lupin Arc de triomphe du Carrousel Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Une enquête autour du Louvre – Le dernier vol de Lupin Arc de triomphe du Carrousel, 26 mars 2023, Paris. Une enquête autour du Louvre – Le dernier vol de Lupin 26 mars – 22 juillet Arc de triomphe du Carrousel 15 € La dernière opération d’Hermès Lupin lui a permis de s’emparer d’un beau butin, son propriétaire est parti à sa recherche, et il est sur le point de le retrouver pour le tuer. En revanche, il ne retrouvera pas son trésor, car Hermès Lupin l’a caché, et il souhaite indiquer à l’inspecteur Isodore Leblanc son emplacement. Enquêtez dans le jardin des Tuileries, autour du Louvre et du musée d’Orsay… Équipez de votre mallette d’enquêteur, remontez sur les traces de Lupin et tentez de retrouver son butin ! *Jeu de piste ouvert certains week-end à partir du 26 mars (pour toutes les dates suivre le lien billetterie) Arc de triomphe du Carrousel Rue de Rivoli, Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?grp_filter=26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

