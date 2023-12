Le murmure des dieux Arc de triomphe, 4 janvier 2024, .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T11:00:00+01:00 – 2024-01-04T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T14:00:00+01:00 – 2024-01-05T15:00:00+01:00

Découvrez l’Arc de triomphe au rythme d’une visite contée qui vous immergera dans une épopée onirique ! Public familial, à partir de 7 ans (âge conseillé).

« Un jour d’il y a cinq siècles, on raconte que les dieux fatigués de l’Antiquité, qui n’avaient plus aucun fidèle, furent attirés par un lieu, les Champs-Élysées, dont le nom évoquait pour eux le paradis perdu de leur jeunesse. À bout de forces, ils arrivèrent dans ce qui était une zone marécageuse, aux portes de Paris. Surpris mais sans plus d’énergie, ils s’installèrent sans savoir qu’ils allaient vivre un enfer. Entre urbanisation et révolution, leur séjour ne fut pas de tout repos. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu’ils trouvent refuge dans l’Arc de triomphe. Fred Pougeard, conteur, est venu de nuit collecter dans le monument le bruissement de leurs folles histoires. » — Récit par Fred Pougeard, compagnie l’Allégresse du pourpre

Le conteur

Fred Pougeard est conteur et écrivain. Il laisse fréquemment traîner ses oreilles dans les monuments, du Panthéon à l’Abbaye de Cluny, de châteaux en sites archéologiques, à la recherche d’une façon fantaisiste de nous dire le passé.

Partenaires

L’Allégresse du pourpre

La Maison du Conte

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2319982517530400721 »}]

© Reproduction Patrick Cadet / Centre des monuments nationaux