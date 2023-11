Atelier de photographie Arc de triomphe Atelier de photographie Arc de triomphe, 9 décembre 2023, . Atelier de photographie Samedi 9 décembre, 14h00 Arc de triomphe Laissez-vous emporter par l’exploration photographique de l’Arc de triomphe ! Découvrez son passé, son architecture et ses sculptures à travers l’objectif d’un appareil photo. Grâce à des jeux simples organisés dans le monument, les participants acquièrent les bases de la technique photographique tout en s’initiant à la découverte du patrimoine. Les séries photos réalisées ensemble sont envoyées par e-mail à l’issue de l’atelier. Matériel photographique fourni (appareils photos Reflex plein-format, et différents accessoires).

Possibilité d’apporter un appareil photo ou un smartphone. Atelier animé par la photographe Avril Dunoyer Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2328527656290400068 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00 © DR / Centre des monuments nationaux Détails Autres Lieu Arc de triomphe Adresse Place Charles de Gaulle 75008 Paris Lieu Ville Arc de triomphe latitude longitude 48.873779;2.295037

Arc de triomphe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//