Visite en famille « Il était une fois »
Arc de triomphe
Visite en famille « Il était une fois »
Arc de triomphe, 2 décembre 2023 09:00

Visite en famille « Il était une fois »
2 et 16 décembre
Arc de triomphe

Il était une fois… l'Arc de triomphe ! Prenez part à une visite en famille participative et théâtralisée, ponctuée de contes, d'ombres chinoises et de dessins.

Arc de triomphe
Place Charles de Gaulle
75008 Paris

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

Heure : 09:00
Lieu Arc de triomphe
Adresse Place Charles de Gaulle 75008 Paris

