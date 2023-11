Atelier de photographie Arc de triomphe Atelier de photographie Arc de triomphe, 25 novembre 2023, . Atelier de photographie 25 novembre et 9 décembre Arc de triomphe Laissez-vous emporter par l’exploration photographique de l’Arc de triomphe ! Découvrez son passé, son architecture et ses sculptures à travers l’objectif d’un appareil photo. Grâce à des jeux simples organisés dans le monument, les participants acquièrent les bases de la technique photographique tout en s’initiant à la découverte du patrimoine. Les séries photos réalisées ensemble sont envoyées par e-mail à l’issue de l’atelier. Matériel photographique fourni (appareils photos Reflex plein-format, et différents accessoires).

Possibilité d’apporter un appareil photo ou un smartphone.

Activité ouverte aux ados uniquement. Atelier animé par la photographe Avril Dunoyer Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

