Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 11:00:00

fin : 2023-04-27 12:00:00 Visitez les coulisses de l’Atelier de la neige !

Partagez un moment unique avec nos experts qui vous dévoileront l’envers du décor de l’Atelier de la neige. Accès piétons et skieurs.

Arrêt navette Pré Saint Esprit à proximité..

Arc 2000 Pré Saint Esprit

Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

